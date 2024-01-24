Erzincan'da Siber ve Kaçakçılık Faaliyetleri İstatistikleri Açıklandı
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2023 yılında gerçekleştirilen siber ve kaçakçılık faaliyetlerinin istatistikleri açıklandı. Açıklamada, toplamda 222 olayın meydana geldiği ve bunların %88'inin aydınlatıldığı belirtildi. Siber faaliyetler sonucunda 8378 sosyal medya hesabında suç tespit edilirken, 3178 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı. Ayrıca, kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu ve diğer yasadışı malzemeler ele geçirildi.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, 2023 yılında icra edilen siber ve kaçakçılık faaliyetlerin istatistiki açıklandı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"83 siber ve 139 kaçakçılık olayı olmak üzere toplam 222 olay meydana gelmiş ve meydana gelen olayların 198, % 88'i aydınlatılmıştır. İcra edilen siber faaliyetleri neticesinde; 8378 adet sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda 154 adet suç tespit edilen hesap/şahıs hakkında işlem yapılmış, 35 adet müstehcen içerikli ve 3143 adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 3178 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlanmıştır.
Siber ve bilişim suçları dolandırıcılığı kapsamında; vatandaşlarımızın siber suç mağduru olmalarının engellenmesi için; 580 vatandaş ve kurum personeline eğitim verilmiştir.
İcra edilen 139 Uyuşturucu, Kaçakçılık ve Organize Suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda, 237 şahıs hakkında işlem yapılmış, icra edilen operasyonlar sonucunda; 1405 gram kubar esrar. 104 kök kenevir, 166 gr kenevir tohumu, 1.184 gr metamfetamin, 54 gr bonzai, 290 gr afyon sakızı, 305 adet sentetik hap, 3 gr eroin, 3 adet iklimlendirme sistemi ve yasadışı kenevir yetiştirmede kullanılan malzemeler ele geçirilmiştir.
Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 105 lt kaçak/sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler, 14.930 paket kaçak sigara, 165.880 adet makaron, 43 adet elektronik sigara, 11 adet makaron doldurma makinası 239 kg sarmalık tütün, 90 kg çay, 3 adet tabanca, 195 adet dolu tabanca fişeği, 595 adet sikke, 1 adet altın kitap ve 99 adet tarihi obje ve kazı malzemeleri ele geçirilmiştir.
Bağımlılıkla mücadele kapsamında; 890 personele, En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında; 1.226 anne ve anne adayına farkındalık ve bilinçlendirme amacıyla eğitim verilmiştir." - ERZİNCAN