Erzincan'da siber suçlara karşı kapsamlı bilinçlendirme çalışması

Erzincan'da siber suçların önlenmesi ve vatandaşların dijital riskler konusunda bilinçlendirilmesi için kapsamlı bir eğitim ve bilgilendirme programı yürütülüyor. Çalışmalar, çocuklar, gençler ve esnaf gibi toplumun farklı kesimlerine yönelik gerçekleştiriliyor.

Erzincan'da siber suçların önlenmesi ve vatandaşların dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla kapsamlı bir farkındalık çalışması yürütülüyor.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ile Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, SİBERAY Programı kapsamında toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Çalışmalarla özellikle çocuklar, gençler ve esnaf başta olmak üzere toplum genelinde dijital güvenlik bilincinin artırılması hedefleniyor.

Program çerçevesinde; Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) İl Müdürlüğü ile Avrupa Birliği İl Müdürlüğü personeline yönelik siber güvenlik, güvenli internet kullanımı ve dijital dolandırıcılık konularında bilgilendirme eğitimleri verildi.

Öte yandan Diş Hekimliği Fakültesi, İpekyolu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile AVM'de afiş çalışmaları yapılarak vatandaşlara yönelik bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla dijital ortamda karşılaşılabilecek tehditlere karşı farkındalığın artırılması amaçlandı.

Yetkililer, siber suçlarla mücadelenin yalnızca güvenlik birimlerinin değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, bilinçlendirme faaliyetleri ve seminerlerin Erzincan'daki tüm eğitim kurumları ve kamu kurumlarında aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
