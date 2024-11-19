Erzincan'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Erzincan merkez Osmanlı Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, aracı kullanılamaz hale getirdi. Sürücü zamanında araçtan inerek kurtulurken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Erzincan'da gece saatlerinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Erzincan merkez Osmanlı Mahallesi, Turan Engin Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Sürücü aracı kenarı çekerek içerisinden çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın otomobilin ön kısmını tamamen sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi. - ERZİNCAN