Erzincan'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı.

Alınan bilgiye göre seyir halindeki Hüseyin Yıldız idaresindeki 24 AU 632 plakalı kamyonet, Erzincan- Sivas kara yolu Kemah kavşağında bir anda alev aldı. Aracı yol kenarına çeken sürücü çevredekilerin de yardımı ile alevlere müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Sürücü Hüseyin Yılmaz, frene basmasına rağmen aracın durmadığını ve arkadan gelen aracın uyarısıyla yangını fark ettiğini söyledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ERZİNCAN