Erzincan'da sel felaketinin yaraları sarılıyor - Haberler

Erzincan'da dün akşam saatlerine doğru etkisini gösteren yoğun dolu ve sağanak yağış beraberinde sel getirdi. Sel sonrası çamur deryasına dönen ana cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları devam ediyor.

Erzincan'da kent merkezi ve kırsalda yaşanan sel sonrası birçok ev, işyeri ve hayvan barınaklarını su bastı. Adeta çamur deryasına dönen ana cadde ve sokaklarda belediye ekiplerince temizlik çalışmaları devam ediyor. Can kaybının olmadığı selde bazı araçlar sele kapılarak sürüklendi. Geceden başlayan temizleme çalışmaları hummalı bir biçimde devam ederken ana caddelerde karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen sel sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor.

Vatandaşlardan Ramazan Zaif böyle bir felaketin benzerinin Erzincan'da daha önce 1980'li yıllarda yaşandığını belirterek, "Bundan önce 1986 yılında buna benzer bir felaket olmuştu. O zaman da çok sıkıntılar yaşanmıştı. Geceden itibaren temizleme çalışmaları devam ediyor. İnşallah bugün bütün şehri tertemiz ederiz. İnşallah bir daha olmaz ama tabii ki beklemek, hazır olmak gerekiyor" dedi.

Temizleme çalışmalarını izleyen Yahya Tozlu ise, bu yaşına kadar böyle bir felaketle karşılaşmadığını söyleyerek, "Ben bu yaşıma geldim geleli böyle bir şey görmedim. Büyük bir felaketti. Allah bir daha göstermesin. Erzincan'ımıza, vatanımıza, milletimize böyle bir acı, böyle bir gün yaşatmasın. İnşallah daha görmeyiz. Ben 56 yaşındayım. Bu yaşıma kadar böyle bir felaket görmedim" diye konuştu.

'Bölgede sağanak yağış bekleniyor'

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

(Emin Ferhat Sevilir /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa