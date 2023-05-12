Erzincan'da Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı

Erzincan'da Seçim Güvenliği Toplantısı ile Kaymakamlar Toplantısı yapıldı.

Erzincan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda Vali Mehmet Makas başkanlığında düzenlenen Seçim Güvenliği Toplantısına; 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Vekili İrfan Alper, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı ve İl Seçim Kurulu Başkanı Halil Odabaş, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Bayram Köseoğlu, Vali Yardımcıları Mehmet Deniz Arabacı ve Yunus Emre Temel, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ve ilçe kaymakamları katıldı.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin Erzincan'da huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için alınan ve alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda konuşan Vali Makas, seçim sürecinde herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için her türlü güvenlik tedbirinin alındığını, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya yönelik hiçbir davranışa izin verilmeyeceğini ifade ederek, seçimlerin ilimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni etti.

Daha sonra Vali Mehmet Makas başkanlığında, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamlarının katılımı ile gerçekleşen Kaymakamlar Toplantısında ise ilçelerde devam eden çalışmalar ile yapılacak ve planlanan projeler görüşüldü. - ERZİNCAN