Erzincan'da Şarampole Uçan Araçta İki Kişi Yaralandı

Erzincan'da Şarampole Uçan Araçta İki Kişi Yaralandı
Güncelleme:
Erzincan- Erzurum kara yolunda meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole uçtu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Erzincan'da şarampole uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Erzincan- Erzurum kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.S., idaresindeki 51 DK 600 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
