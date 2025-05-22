Erzincan'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Erzincan'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı
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Ganiefendi köyünde meydana gelen samanlık yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Erzincan'da samanlıkta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Ganiefendi köyünde samanlıkta çıkan yangın itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın başka yerlere sirayet etmeden kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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