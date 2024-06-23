Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da saman balyalarının bulunduğu alanda yangın çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Güllüce Mahallesinde saman balyalarının yığıldığı alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Erzincan'ın Güllüce Mahallesinde saman balyalarının yığıldığı alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Güllüce Mahallesinde saman balyaları yığınında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin balyalardan duman yükseldiğini fark etmeleri üzerine itfaiyeye haber verildi. Erzincan merkezden sevk edilen 2 tanker, 5 itfaiye aracı ve iş makinaları ile 4 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzincan İtfaiye İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Harici bilirkişi raporu açıklandı: 15 kişinin can verdiği anız yangını elektrik direğinden çıkmış

Harici bilirkişi raporu açıklandı: 15 kişinin can verdiği anız yangını elektrik direğinden çıkmış

 Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

 Basın toplantısında duygusal anlar! Hakan Çalhanoğlu, gözyaşlarını zor tuttu

Basın toplantısında duygusal anlar! Hakan Çalhanoğlu, gözyaşlarını zor tuttu

 Maç sonunda görmezden gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri

Maç sonunda görmezden gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title