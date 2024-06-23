Erzincan'da saman balyalarının bulunduğu alanda yangın çıktı

Erzincan'ın Güllüce Mahallesinde saman balyalarının yığıldığı alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Güllüce Mahallesinde saman balyaları yığınında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin balyalardan duman yükseldiğini fark etmeleri üzerine itfaiyeye haber verildi. Erzincan merkezden sevk edilen 2 tanker, 5 itfaiye aracı ve iş makinaları ile 4 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. - ERZİNCAN