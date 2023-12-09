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Erzincan'da Sahte Alkol Üretimi Yapan Kişi Yakalandı

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Erzincan'da yapılan operasyonda sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen H.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 80 litre sahte alkol ele geçirildi. H.K. gözaltına alındı.

Erzincan'da sahte alkol üreten bir kişi yakalandı, 80 litre sahte alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği operasyonu kapsamında, kentte sahte alkol üretimi yapıldığı tespit edilen şüpheli H.K. isimli şahsın ikameti ve eklentilerinde yapılan aramada toplam 80 litre sahte alkol ele geçirildi. H.K., gözaltına alınarak savcılık tarafından tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Erzincan Suç Operasyon Kaçakçılık 3. Sayfa Güncel Haberler

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