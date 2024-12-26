Üye Girişi
Haberler
Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma başladı
"Karakolda beni dövdüler, yere düşüp nefessiz kaldım"
Narin Güran davasında Ramazan Atasoy'dan çelişkili ifadeler
Narin Güran davasında kilit isimden çelişkili ifadeler
Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı
Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu
Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak
Piyasaların merakla beklediği karar bugün açıklanıyor

Erzincan'da Sahte Alkol Operasyonu: 5 Gözaltı

Erzincan'da Sahte Alkol Operasyonu: 5 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da jandarma, sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen operasyonda 244 litre kaçak içki ve alkol yapımında kullanılan malzemelere el koydu. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da jandarma ekipleri tarafından sahte alkol üretimine karşı düzenlenen operasyonda 244 litre kaçak alkollü içki, 1 adet alkol yapımında kullanılan tekne ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye genelinde yürütülen kaçak/sahte alkollü içki uygulaması kapsamında Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkez ve ilçelerinde icra edilen eş zamanlı operasyonda; 5 şüpheli şahsa ait 8 ayrı adreste yapılan aramalarda, 244 litre kaçak alkollü içki, 1 adet alkol yapımında kullanılan tekne ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna muhalefet etmek suçlarından adli işlem başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Aziz Yıldırım, Ali Koç'tan bakın ne istemiş
img

Disiplin cezası almayan memura müjde!
img

TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rejim güçleri Humus'ta ayaklandı, Suriye Milli Ordusu operasyon başlattı
Türkiye'nin yanı başında büyük ayaklanma! Operasyon başlattılar
Maddi sıkıntı çeken ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
Ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
İşte Kerem Aktürkoğlu'nun gözlerden uzak tuttuğu sözlüsü
İşte Kerem'in gözlerden uzak tuttuğu sözlüsü
Fenerbahçe'den ağlayarak giden futbolcu şimdi ezeli rakibe imzayı atıyor
Fenerbahçe'den ağlayarak gitmişti! Şimdi ezeli rakibe imzayı atıyor
İsrail, Hizbullah'tan ele geçirdiği ekipman ve mühimmatları sergiledi
Netanyahu talimatı verdi! Her şey tek tek sergilendi
ÖTV'siz araç alımında yeni dönem başlıyor
Meclis'ten geçti! ÖTV'siz araç alımında yeni dönem başlıyor

Son Dakika Haberleri

Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı izle! MONACO ANADOLU EFES maçı şifresiz, donmadan, HD izleme linki BİM AKTÜEL 27 ARALIK KATALOĞU! 27 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman? THY Euroleague Monaco - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 26 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? Annem Ankara son bölüm FULL İZLE! Annem Ankara 6. bölümde neler oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 26 Aralık Perşembe Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Narin Güran davasında son durum nedir? 26 Aralık duruşmada neler oluyor? 27 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Kerem Aktürkoğlu'nun sözlüsü kim? MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI! Faiz indirimi döviz kurlarını nasıl etkiler? Faiz indirimi olacak mı? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.