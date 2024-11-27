Erzincan'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

Erzincan'da 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve 221 adet fişek ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde "6136 sayılı Kanuna Muhalefet Suçun Önlenmesi, Faillerin Tespiti, Şüphelilerin Yakalanması ve Suç Unsurlarının Ele Geçirilmesi" amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde A.K., E.S., S.Ç. ve D.K. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 221 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli A.K., E.S., S.Ç. ve D.K. isimli şahıslar gözaltına alınarak Savcılık tarafından tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN