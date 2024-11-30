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Erzincan'da Polislerin Yetenek Geliştirme Eğitimi

Erzincan'da Polislerin Yetenek Geliştirme Eğitimi
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, terör ve asayiş olaylarıyla daha etkili mücadele etmek amacıyla polisler için 'Şüpheli Kişi ve Araç Durdurma, Arama, Güvenli Müdahale Eğitimi' düzenledi. Eğitimde, ekiplerin silah kullanma kabiliyetleri geliştirildi ve ani durumlar için müdahale yöntemleri uygulamalı olarak deneyimlendi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü kentte oluşabilecek terör ve asayiş olayları ile daha aktif mücadele edebilmek için polislerin yeteneklerini geliştirmeye yönelik önemli bir eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

Eğitim Şube Müdürlüğü personelince düzenlenen "Şüpheli Kişi ve Araç Durdurma, Arama, Güvenli Müdahale Eğitimi" ile ekipler operasyonel kabiliyetlerini bir üst seviyeye taşıdı.

Nefes kesen eğitimde polislerin her türlü senaryo karşısında silah kullanma kabiliyetini geliştirerek ani gelişen olaylara yerinde ve bilinçli olarak müdahale edilebilmesi üzerine yoğunlaşıldı. Ekipler hem güvenli hem de etkin müdahale yöntemlerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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