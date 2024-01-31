Yaklaşan seçimler öncesi Erzincan'da polis ekiplerine seçim güvenliği eğitimleri verildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleriyle ilgili tüm personelin seçim öncesi, seçim günü ve sonrası aktif olarak görev alacağı dikkate alınarak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesi, kanun dışı eylemlerin önlenmesi amacıyla il merkezi ve ilçelerde görevli tüm rütbeli personel, polis memurları, çarşı ve mahalle bekçilerine seçim güvenliği eğitimi verildi. - ERZİNCAN