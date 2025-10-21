Erzincan'da Polis Eğitimleri Dikkat Çekiyor

Erzincan'da polis ekiplerinin suç ve suçlulara karşı etkin müdahale teknikleri üzerine aldığı eğitimler nefes kesiyor. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eğitimlerde, polisler hem teorik hem de uygulamalı olarak zorlu parkurlardan geçiyor.

Eğitimlerde; hedef vurma, şüpheli şahıslara müdahale, araç durdurma, kelepçe takma, savunma taktikleri ve bina operasyonları gibi konularda ileri seviye teknikler öğretiliyor. Kadın ve erkek polislerin birlikte katıldığı eğitimlerde, her biri olası bir çatışma veya operasyon anına hazırlıklı hale geliyor.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, sisli ve karanlık ortamlarda yapılan gece atışları özellikle dikkat çekiyor. Göz gözü görmeyen ortamda dahi hedefi 12'den vuran polisler, hızlı refleksleri ve soğukkanlı tavırlarıyla tam not alıyor.

Eğitimlerin amacı, polislerin olaylara müdahale sırasında hem kendi can güvenliğini sağlamak hem de suçun oluşmadan engellenmesini sağlamak. Yıl boyunca periyodik olarak sürdürülen bu eğitimlerle, Türk Polisi'nin her koşulda görevine en yüksek profesyonellikle hazır olması hedefleniyor. - ERZİNCAN