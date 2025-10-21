Haberler

Erzincan'da Polis Eğitimleri Dikkat Çekiyor

Erzincan'da Polis Eğitimleri Dikkat Çekiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da polis ekipleri, suç ve suçlulara karşı etkin müdahale teknikleri üzerine zorlu eğitimlerden geçiyor. Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde, polisler hedef vurma, müdahale ve operasyon gibi konularda yetkinlik kazanıyor.

Erzincan'da polis ekiplerinin suç ve suçlulara karşı etkin müdahale teknikleri üzerine aldığı eğitimler nefes kesiyor. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eğitimlerde, polisler hem teorik hem de uygulamalı olarak zorlu parkurlardan geçiyor.

Eğitimlerde; hedef vurma, şüpheli şahıslara müdahale, araç durdurma, kelepçe takma, savunma taktikleri ve bina operasyonları gibi konularda ileri seviye teknikler öğretiliyor. Kadın ve erkek polislerin birlikte katıldığı eğitimlerde, her biri olası bir çatışma veya operasyon anına hazırlıklı hale geliyor.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, sisli ve karanlık ortamlarda yapılan gece atışları özellikle dikkat çekiyor. Göz gözü görmeyen ortamda dahi hedefi 12'den vuran polisler, hızlı refleksleri ve soğukkanlı tavırlarıyla tam not alıyor.

Eğitimlerin amacı, polislerin olaylara müdahale sırasında hem kendi can güvenliğini sağlamak hem de suçun oluşmadan engellenmesini sağlamak. Yıl boyunca periyodik olarak sürdürülen bu eğitimlerle, Türk Polisi'nin her koşulda görevine en yüksek profesyonellikle hazır olması hedefleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor

Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kadıköy'e teknik direktör olarak dönmek istiyor

Açık açık söyledi: Fenerbahçe'nin hocası olmak istiyorum
'Türk bayrağı' İsrail'in uykularını kaçırdı: Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de

İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Atılan bir manşet bomba
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor

Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor
Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak

Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
Muhabire yanıtı gündem oldu! Beyaz Saray Sözcüsü'nden 'Annen seçti' açıklaması

Dünyayı şaşkına çeviren "Annen seçti" yanıtını böyle savundu
İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Bu 9 ilde yaşayanlar dikkat

İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 9 il için sarı kod verildi
800 nüfuslu köy takımı şampiyon oldu

800 nüfuslu köy takımı şampiyon oldu
DEM Parti Irak, Suriye ve Lübnan tezkelerine 'Hayır' oyu verecek

DEM Parti kararını duyurdu: 'Hayır' oyu vereceğiz
Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti

Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti
CHP'li Başarır'a cumhurbaşkanına hakaret soruşturması

CHP'li Başarır'a gece yarısı şok! Soruşturma başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.