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Erzincan'da parklarda polis uygulaması

Erzincan'da parklarda polis uygulaması
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Erzincan'da bulunan parklarda polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı.

Erzincan'da bulunan parklarda polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün saat 20.00- 00.00 saatleri arasında Binali Yıldırım Parkı, Mengüceli mahallesinde bulunan parklar, Atatürk Parkı, Ergenekon mahallesi Seyridem Parkı, Millet Bahçesi, Barış Manço Parkı, Arslanlı Parkı 1-2, Akşemsettin Parkı, Yunus Emre Parkı, Esentepe Parkı, Mimarsinan Parkı 1-2, Demirkent Parkı 1-2, Şehit öğretmen Alihan Han Parkı, Fatih Parkı 1-2 kontrol edilerek, yapılan kontrollerde 73 şahsa GBT sorgusu yapıldı ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

Erzincan'ın huzuru ve güvenliği için denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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