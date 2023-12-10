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Erzincan'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

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Erzincan'da park halindeki bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Yangının elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Erzincan'da park halindeki araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı.

Olay Erzincan merkeze bağlı Geçit Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre park halinde ki hafif ticari araçtan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında araçta maddi hasar meydana gelirken yangının elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin edildi. Daha sonra sahibine ulaşılarak araç teslim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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