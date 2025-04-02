Galatasaray'da Muslera yedek! Dev derbide ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray'da Muslera yedek! Dev derbide ilk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe, derbi öncesi stadyumda yavru kedi sesi açtı

Fenerbahçe'den Galatasaraylıları küplere bindirecek hareket
Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi

Sürücüleri mutlu edecek haber! Zam iptal edildi
CHP'nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı

CHP'nin çağrısına bir bakandan daha protesto! Alışverişe çıktı

Erzincan'da Park Halindeki Araç Yandı

Erzincan'da Park Halindeki Araç Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Fatih Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil alev aldı. Araç sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da park halindeki araç yandı.

Olay, Fatih Mahallesi Perşembe pazarı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki 24 AS 600 plakalı araç alev aldı. Otomobilinden dumanların yükseldiğini gören araç sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek soğutma çalışması yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.