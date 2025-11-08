Erzincan’da Özel Harekat Timlerinden Heyecan Verici Tatbikat

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat timlerinin kırsal eğitim sahasında düzenlediği tatbikat, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Senaryo gereği düzenlenen operasyon gerçeğini aratmayacak biçimde yapıldı.

Tatbikat kapsamında zırhlı araçlarla bölgeye intikal, hedefe yaklaşma ve kontrollü ilerleyiş gerçekleştirilirken, timlerin keskin nişancılık, uzun menzilli atış ve gece eğitimleriyle operasyonel hazırlıkları gözlendi. Ayrıca uzman bomba personelinin kontrollü patlatma ve imha teknikleri ile mühimmat güvenliği tatbikatları başarıyla icra edildi. Tatbikatta simülasyonlar; tespit, temizleme, rehine tahliyesi ve alan emniyeti sağlama adımlarını içerdi.

Emniyet yetkilileri, gerçekleştirilen eğitimin personelin koordinasyonunu, müdahale kabiliyetini ve güvenlik standartlarını güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, benzer eğitimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - ERZİNCAN