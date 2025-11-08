Haberler

Erzincan'da Özel Harekat Timlerinden Heyecan Verici Tatbikat

Erzincan’da Özel Harekat Timlerinden Heyecan Verici Tatbikat
Güncelleme:
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat timleri, kırsal eğitim sahasında gerçeği aratmayan bir tatbikat düzenledi. Operasyon senaryosunun uygulandığı tatbikat, zırhlı araçla bölgeye intikal, keskin nişancılık ve bomba imha teknikleri gibi detayları içerdi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat timlerinin kırsal eğitim sahasında düzenlediği tatbikat, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Senaryo gereği düzenlenen operasyon gerçeğini aratmayacak biçimde yapıldı.

Tatbikat kapsamında zırhlı araçlarla bölgeye intikal, hedefe yaklaşma ve kontrollü ilerleyiş gerçekleştirilirken, timlerin keskin nişancılık, uzun menzilli atış ve gece eğitimleriyle operasyonel hazırlıkları gözlendi. Ayrıca uzman bomba personelinin kontrollü patlatma ve imha teknikleri ile mühimmat güvenliği tatbikatları başarıyla icra edildi. Tatbikatta simülasyonlar; tespit, temizleme, rehine tahliyesi ve alan emniyeti sağlama adımlarını içerdi.

Emniyet yetkilileri, gerçekleştirilen eğitimin personelin koordinasyonunu, müdahale kabiliyetini ve güvenlik standartlarını güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, benzer eğitimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - ERZİNCAN

