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Erzincan'da Özel Harekat Polisi Tatbikatıyla Nefes Kesti

Erzincan'da Özel Harekat Polisi Tatbikatıyla Nefes Kesti
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat polisleri, kırsal eğitim alanında teröristlere yönelik bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat sırasında senaryo gereği mağaraya düzenlenen operasyonda bir terörist teslim alındı, ardından başka teröristlerin olabileceği düşüncesiyle mağaraya bomba atıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat polislerinin tatbikatı nefes kesti.

Kırsal eğitim alanında gerçekleştiren tatbikat nefes kesen anlara sahne oldu. Tatbikatta özel harekat polisleri, senaryo gereği teröristlerin bulunduğu mağaraya operasyon düzelendi. Operasyonda, "teslim ol" çağrısı yapılan bir terörist mağaradan çıkarıldı. Ardından başka teröristlerin de olabileceği şüphesiyle mağara içine bomba atıldı.

Özel harekat polisi, kırsal eğitim alanında senaryo gereği terör unsurlarını etkisiz hale getirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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