Erzincan'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Erzincan'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı
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Erzincan'da bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kaza, Kırklar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Erzincan'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Erzincan merkez Kırklar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.Ç. idaresindeki otomobil ile A.T. idaresindeki motosiklet, Barbaros Mahallesi 460 Sokak mevkisinde dönüş yolunda çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü A.T. ile motosiklette yolcu olan N.Ç'nin hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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