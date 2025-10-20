Haberler

Erzincan'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen kazada, ehliyetsiz sürücü H.C.Ş. yönetimindeki otomobil, O.Ö. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı, 4 araçta maddi hasar oluştu. Yaralı hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Erzincan Barbaros Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı, 4 araçta maddi hasar oluştu.

Olay, dün akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi 465. Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen H.C.Ş. yönetimindeki 38 NC 244 plakalı otomobil ile O.Ö. idaresindeki 24 ACB 087 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, sokak üzerinde park halinde bulunan iki araca daha çarparak zincirleme kazaya yol açtı.

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü O.Ö., Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri ehliyetsiz sürücüye adli işlem uygularken, meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
