Erzincan'da Otomobil Koyun Sürüsüne Çarptı: 23 Koyun Telef Oldu

Erzincan'da Otomobil Koyun Sürüsüne Çarptı: 23 Koyun Telef Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan-Erzurum kara yolunda meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı 23 koyun telef oldu. H.M.Ç. idaresindeki araç, Saztepe mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan koyunlara daldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Erzincan- Erzurum kara yolunda otomobilin çarptığı 23 koyun telef oldu.

Kaza, gece saatlerinde Erzincan-Erzurum kara yolu Saztepe mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.M.Ç. idaresindeki 25 ADZ 850 plakalı otomobil, yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne daldı. Kazada 23 koyun telef oldu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü: Bunu kabul edemiyorum

Açtı ağzını yumdu gözünü: Bunu kabul edemiyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de bir ilk! Mersin'de belediye otobüslerinde 'gittiğin yere kadar öde' dönemi

Türkiye'de bir ilk! Yolcular indikleri durakta ücret iadesi alabilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.