Erzincan'da Otomobil Koyun Sürüsüne Çarptı: 23 Koyun Telef Oldu
Erzincan-Erzurum kara yolunda meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı 23 koyun telef oldu. H.M.Ç. idaresindeki araç, Saztepe mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan koyunlara daldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaza, gece saatlerinde Erzincan-Erzurum kara yolu Saztepe mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.M.Ç. idaresindeki 25 ADZ 850 plakalı otomobil, yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne daldı. Kazada 23 koyun telef oldu.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa