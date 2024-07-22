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Erzincan'da Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

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Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldılar.

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Munzur Mahallesi, Yenidoğan Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ara yoldan çıkan iki otomobil cadde üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücüler itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan 2 yaralı ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzincan İtfaiye trafik Olaylar Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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