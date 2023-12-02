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Erzincan'da Otobüsten İnen Yolcunun Eşyalarında 4 Bin Paket Kaçak Sigara Bulundu

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Erzincan'da polislerin uygulama noktasında otobüsten inen bir yolcunun eşyalarında yapılan aramada 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da uygulama noktasında polisleri fark ederek otobüsten inen yolcunun eşyaları arasında 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde uygulama noktasının gerisinde otobüsten indikten sonra durumundan şüphelenilen Ö.B. (46) isimli yolcunun beraberinde bulunan eşyalarında yapılan aramada; 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Uyanıklığı polise sökmeyen Ö.B., gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan Kaçakçılık 3. Sayfa Güncel Haberler

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