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Erzincan'da Otobüste Altın Sikke Ele Geçirildi

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Erzincan'da polis ekiplerinin durdurduğu otobüste yapılan aramada, Doğu Roma İmparatorluğu'na ait 866 adet altın sikke bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.

Erzincan'da polis ekiplerinin durdurduğu şehirlerarası otobüs içerisinde yolculuk yapan 2 kişinin çantasında Doğu Roma İmparatorluğu'na ait 866 adet altın sikke ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2863 S.K.M. suçunun önlenmesi, faillerinin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde; Erzincan - Erzurum karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durdurulan ve şehirlerarası otobüs ile yolculuk yapan S.D. ve M.T. isimli şahıslara ait çantalarda yapılan aramada Doğu Roma İmparatorluğu'na ait olduğu değerlendirilen 866 adet altın sikke ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan S.D. ve M.T. emniyette ki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Erzincan Roma Adliye Gözaltı Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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