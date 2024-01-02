Erzincan'da Otobüste Altın Sikke Ele Geçirildi

Erzincan'da polis ekiplerinin durdurduğu şehirlerarası otobüs içerisinde yolculuk yapan 2 kişinin çantasında Doğu Roma İmparatorluğu'na ait 866 adet altın sikke ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2863 S.K.M. suçunun önlenmesi, faillerinin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde; Erzincan - Erzurum karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durdurulan ve şehirlerarası otobüs ile yolculuk yapan S.D. ve M.T. isimli şahıslara ait çantalarda yapılan aramada Doğu Roma İmparatorluğu'na ait olduğu değerlendirilen 866 adet altın sikke ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan S.D. ve M.T. emniyette ki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - ERZİNCAN