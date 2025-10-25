Haberler

Erzincan'da Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Erzincan'da Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Güncelleme:
Erzincan Akyazı Mahallesi'nde şehirlerarası yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada otomobil yoldan çıktı.

Erzincan Akyazı Mahallesi Ekşisu Kavşağı mevkiinde şehirlerarası yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erzincan-Erzurum Karayolu'nun Akyazı mevkiinde, 34 ARS 593 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü ile Y.E. idaresindeki 24 DK 160 plakalı otomobil çarpıştı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıktı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
