Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu

Saat verildi! Gazze'de ateşkes resmen başlıyor
Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu! 5 ülke takip edecek

Ateşkesin ardından kritik karar! 5 ülke bir araya geliyor
Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti
Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Erzincan'da Okullarda Güvenlik Bilgilendirmesi Yapıldı

Erzincan'da Okullarda Güvenlik Bilgilendirmesi Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da polis ekipleri, okullarda 'Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Trafik Güvenliği' konularında bilgilendirme yaptı. İl Emniyet Müdürü tarafından velilere tavsiye mektubu dağıtıldı.

Erzincan'da polis ekiplerince, kent merkezinde bulunan okullarda "Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Trafik Güvenliği" konularında bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin de katılımıyla planlanan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında "Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Trafik Güvenliği" konuları üzerine Kavakyolu Orgeneral Selahattin Demircioğlu Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri bilgilendirildi.

Gerçekleştirilen ziyarette, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'nın velilere tavsiye mektubu ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait sosyal medya tanıtım broşürü dağıtıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Netanyahu bunu beklemiyordu! Toplantıda iki bakan dikkat çekti
img

Suriye'nin Türkiye kararı iş insanı Nihat Özdemir'i küplere bindirdi
img

Cinayet gibi kaza! Ters yöne girdi, ciple kafa kafaya çarpıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 21 terörist öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor

Erdoğan haberinin yer aldığı ilk gazete nüshası satılıyor
Atatürk ve İsmet İnönü'nü 'kod adları' MİT arşivlerinde ortaya çıktı

Atatürk ve İsmet İnönü'nün 'kod adları' ortaya çıktı
Dilan Çıtak'ın tülden elbisesiyle ettiği dans sosyal medyayı salladı

Dilan Çıtak'ın dansı sosyal medyayı salladı
Benfica farka koştu! Kerem Aktürkoğlu 4 maç sonra bir ilke imza attı

Benfica farka koştu! Kerem 4 maç sonra bir ilke imza attı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.