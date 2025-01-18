Erzincan'da Okullarda Güvenlik Bilgilendirmesi Yapıldı

Erzincan'da polis ekiplerince, kent merkezinde bulunan okullarda "Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Trafik Güvenliği" konularında bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin de katılımıyla planlanan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında "Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Trafik Güvenliği" konuları üzerine Kavakyolu Orgeneral Selahattin Demircioğlu Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri bilgilendirildi.

Gerçekleştirilen ziyarette, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'nın velilere tavsiye mektubu ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait sosyal medya tanıtım broşürü dağıtıldı. - ERZİNCAN