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Erzincan'da Okul Servis Araçları ve Okul Çevreleri Denetlendi

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Erzincan'da polis ekipleri tarafından okul servis araçları ve okul çevrelerine yönelik denetim yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla, 73 okul çevresinde 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi Uygulaması' gerçekleştirildi. Denetim ve uygulamaların eğitim ve öğretim yılı boyunca aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Erzincan'da polis ekipleri tarafından okul servis araçları ve okul çevrelerine yönelik denetim yapıldı.

Erzincan'da polis ekiplerince eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemin başlamasıyla beraber denetimler artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla; Türkiye genelinde olduğu Erzincan'da da eş zamanlı olarak, 73 okul çevresinde 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi Uygulaması' gerçekleştirildi.

Yapılan uygulama kapsamında kahvehane, iddia bayi, internet ve oyun salonu, park ve bahçeler, metruk bina ve okul servis araçları kontrol edilerek, 612 şahıs sorgulanarak ve gerekli işlemler yapıldı.

Denetim ve uygulamaların eğitim ve öğretim yılı boyunca aralıksız devam edeceği öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzincan Çocuk Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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