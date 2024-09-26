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Erzincan'da Okul Çevresinde Güvenlik Denetimleri Sürekli Devam Ediyor

Erzincan'da Okul Çevresinde Güvenlik Denetimleri Sürekli Devam Ediyor
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda devam etmesi amacıyla okul çevresinde denetim ve uygulamalara başladı. Uygulamalar, çocukları suçlardan korumak ve güvenliğini sağlamak için yıl boyu sürecek.

Erzincan'da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi için okul çevresinde başlatılan denetimler sürüyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamda sürdürmelerini sağlamak, park, bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan kişileri yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevreleri ve umuma açık iş yerlerinde "Okul önleri ve çevreleri uygulaması" yapıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde; Asayiş Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Cumhuriyet Ortaokulu ile Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevrelerinde, şahıs kontrolü ile araç sorgulaması yapıldı.

Denetim ve uygulamaların yıl boyu devam edeceği öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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