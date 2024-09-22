Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da Okul Çevresinde Güvenlik Denetimleri Devam Ediyor

Erzincan'da Okul Çevresinde Güvenlik Denetimleri Devam Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, eğitim ve öğretim ortamının güvenliğini artırmak amacıyla okul çevresinde denetimler gerçekleştirmeye devam ediyor. Denetimlerde kumar ve diğer suç unsurlarına karşı önlemler alınıyor.

Erzincan'da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi için okul çevresinde başlatılan denetimler sürüyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamda sürdürmelerini sağlamak, park, bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan kişileri yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevreleri ve umuma açık iş yerlerinde "Okul önleri ve çevreleri uygulaması" yapıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde; Asayiş Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevrelerinde, şahıs kontrolü ile araç sorgulaması yapıldı.

Denetim ve uygulamaların yıl boyu devam edeceği öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika erzincan 3-sayfa Sağlık

Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı

3 kişilik özel ekip şehre girdi, cezaevindeki aile üyelerine sıra dışı önlem getirildi

 Komşu felaketi yaşıyor! Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

52 kişinin cansız bedenini teker teker böyle çıkardılar

 Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor

Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor
RTÜK Başkanı Şahin'i kızdıran görüntü: Rezaletin bini bir para

RTÜK Başkanı'nı küplere bindiren görüntü: Rezaletin bini bir para
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sima Tarkan kimdir, kaç yaşında? Sima Tarkan evleniyor mu, eşi kim? Masterchef 22 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te 21 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 22 Eylül noterler çalışıyor mu? Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 22 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! Resmi Gazete bugün (22 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu! Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar… Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı kaç kaç? Galatasaray- Fenerbahçe maç özeti! Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara kimdir? Gabriel Sara kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara istatistikleri!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });