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Erzincan'da okul çevresinde denetimler sürüyor

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Erzincan'da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi için okul çevresinde başlatılan denetimler sürüyor. Okul önleri ve çevreleri uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde 61 şahıs kontrol edildi ve 28 araç sorgulandı.

Erzincan'da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi için okul çevresinde başlatılan denetimler sürüyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamda sürdürmelerini sağlamak, park, bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan kişileri yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevreleri ve umuma açık iş yerlerinde "Okul önleri ve çevreleri uygulaması" yapıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde; Asayiş Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önü ve çevrelerinde, bulunan 61 şahıs kontrolü, 28 araç sorgulaması yapıldı.

Denetim ve uygulamaların yıl boyu devam edeceği öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan Çocuk Güvenlik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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