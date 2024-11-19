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Erzincan'da Okul Çevrelerinde Denetim Uygulaması Gerçekleştirildi

Erzincan'da Okul Çevrelerinde Denetim Uygulaması Gerçekleştirildi
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Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan denetimde Erzincan'da 14 ekip ve 55 personelle 536 şahıs sorgulanırken, birçok servis aracı ve sosyal mekan kontrol edildi.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetleme Uygulaması" Erzincan'da 14 ekip 55 personelle gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamada 536 Şahıs sorgulandı. Öte yandan 21 servis aracı, 28 kahvehane, 20 büfe, 50 park ve bahçe, 3 internet salonu ve 2 playstation salonu kontrol edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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