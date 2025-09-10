Haberler

Erzincan'da Okul Çevrelerinde Çocuk Koruma Denetimi Yapıldı

Erzincan'da Okul Çevrelerinde Çocuk Koruma Denetimi Yapıldı
Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte Erzincan'da 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetleme Uygulaması' gerçekleştirildi. 16 ekip ve 54 personelle yapılan denetimlerde, okul çevreleri, kahvehaneler ve diğer alanlarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Erzincan'ın tüm ilçelerinde "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetleme Uygulaması" yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Refahiye ve Tercan İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli ve Üzümlü İlçe Emniyet Amirlikleri tarafından 16 ekip 54 personel ile Türkiye genelinde eş zamanlı olarak "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetleme Uygulaması" gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada; 403 şahıs sorgulanarak, 49 okul çevresi, 26 kahvehane, 18 metruk bina,3 büfe ve iddia bayi,18 park ve bahçe, 3 internet salonu, 2 market/büfe kontrol edildi.

Denetimlerde herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
