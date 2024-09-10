Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da Okul Çevreleri ve Servis Araçları Denetlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul çevreleri ile servis araçları denetleme uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 389 kişi sorgulandı ve çeşitli işletmeler kontrol edildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetleme uygulaması gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik olarak okul çevreleri ile servis araçları denetleniyor.

Söz konusu uygulama Erzincan'da Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından toplam 11 ekip 41 personelle gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamada 389 şahıs sorgulandı. 12 servis aracı, 7 kahvehane, 25 büfe- iddia bayi, 43 park ve bahçe, 6 internet salonu, 2 Playstation salonu kontrol edildi.

Yapılan uygulama kapsamında Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce "Öğrencilerimizin güvenliği için denetimlerimiz devam edecektir." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü erzincan Politika 3-sayfa Güncel Çocuk

Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!

Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest

 Amcadan, 'Narin'in babası mısınız?' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey

Muhtar amcaya açık açık soruldu: Narin'in babası sen misin?

 Avcılar'da kaybolan 13 yaşındaki Sevda bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı

Kaybolduktan 3 gün sonra bulunan Sevda'nın babası gözaltına alındı
Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı

İşte Narin'e yapılan vahşeti tek tek anlatan itirafçının fotoğrafı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Narin'in annesi kim adı ne, Yüksel Güran kimdir? Narin'in babası kim adı ne, Arif Güran kimdir? MasterChef Baklava tarifi! En güzel Baklava tarifi! Baklava tarifi nasıl yapılır? Baklava için malzemeler! Versatil ne demek? Antalya elektrik kesintisi! 10-11 Eylül Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi Bursa elektrik kesintisi! 10-11 Eylül Gemlik, Mudanya, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 10-11 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Eylül Salihli, Alaşehir, Saruhanlı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Eylül Konak, Torbalı, Ödemiş elektrik kesintisi Gaziantep elektrik kesintisi! 10-11 Eylül İslahiye, Nurdağı, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 10-11 Eylül Sarıçam, Yüreğir, Kozan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 10-11 Eylül Etimesgut, Sincan, Gölbaşı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title