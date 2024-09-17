Erzincan'da Öğrencilere Trafik Eğitimi
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, Tercan ilçesindeki Gözeler Anaokulu ve İlkokulu öğrencilerine trafik kuralları hakkında mobil eğitimler vererek bilgilendirdi. Jandarma ekipleri ayrıca öğrencilere el broşürü ve çeşitli etkinlik kitapları dağıtarak eğitim sürecini destekledi.
Erzincan'da jandarma ekiplerince öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince; Tercan ilçesine bağlı Mercan Beldesinde bulunan Gözeler Anaokulu ve İlkokulu öğrencilerine yönelik olarak; "Temel Trafik Kuralları ve Okul Geçitleri" konulu uygulamalı olarak mobil trafik eğitimleri verildi.
Jandarma ekipleri ayrıca öğrencilere el broşürü, hikaye ve boyama kitapları dağıtarak çocukları mutlu etti. - ERZİNCAN