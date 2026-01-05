Haberler

Erzincan'da 555 öğrenciye güvenlik ve trafik eğitimi verildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, çeşitli okullarda öğrenim gören 555 öğrenciye yönelik bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi. Eğitimlerde, acil durum çağrılarının kullanımı, genel güvenlik tedbirleri ve trafik kuralları gibi konular hakkında bilgiler verildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelindeki okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

General Cihat Akyol İlkokulu, Demirkent İlkokulu, Fevzi Efendi İlkokulu ile Bahçelievler, Kardelen, Zübeyde Hanım, Mustafa Kemal, Kavakyolu ve Elma Şekerleri anaokullarında eğitim gören toplam 555 öğrenciye bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere, 112 acil çağrı hattının doğru kullanımı anlatılarak, genel güvenlik tedbirleri, trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi ile polislik mesleğinin tanıtımı konularında bilgiler aktarıldı.

Güvenlik bilincinin erken yaşta kazandırılmasına yönelik gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - ERZİNCAN

