Erzincan'da Öğrencilere Güvenlik Bilgilendirmesi

Erzincan'da Öğrencilere Güvenlik Bilgilendirmesi
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Erzincan'da polis ekipleri, okullarda kişisel güvenlik, suçtan korunma, güvenli internet kullanımı ve trafik güvenliği konularında öğrenci ve öğretmenlere bilgilendirme yaptı. Ayrıca velilere, emniyet müdürlüğünün tavsiye mektubu ve sosyal medya broşürleri dağıtıldı.

Erzincan'da polis ekiplerince, kent merkezinde bulunan okullarda kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri, güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği ile çocuk polisinin görevleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin de katılımıyla planlanan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında "Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Güvenli İnternet Kullanımı, Trafik Güvenliği" konuları üzerine Hayrettinpaşa İlkokulu, Demirkent TOKİ İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmen ve öğrencileri bilgilendirildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'nın velilere tavsiye mektubu ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait sosyal medya tanıtım broşürü dağıtıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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