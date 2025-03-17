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Erzincan'da Öğrencilere Güvenlik Bilgilendirmesi

Erzincan'da Öğrencilere Güvenlik Bilgilendirmesi
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Erzincan'da polis ekipleri, okullarda kişisel güvenlik, güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği ve çocuk polisinin görevleri konusunda bilgilendirme yaptı.

Erzincan'da polis ekiplerince, kent merkezinde bulunan okullarda kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri, güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği ile çocuk polisinin görevleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin de katılımıyla Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu ve Yunus Emre Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine bilgilendirme faaliyeti düzenlendi.

Planlanan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında ekiplerce "Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Güvenli İnternet Kullanımı, Trafik Güvenliği, Siber Güvenlik" konuları ele alındı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'nın velilere tavsiye mektubu ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait sosyal medya tanıtım broşürü dağıtıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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