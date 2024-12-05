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Erzincan'da Öğrenciler Huzurevinde Ulu Çınarlarla Buluştu

Erzincan'da Öğrenciler Huzurevinde Ulu Çınarlarla Buluştu
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Erzincan polisi, ilkokul öğrencileri ile huzurevinde bir etkinlik düzenleyerek, çocuklara büyüklerine saygı ve sevgi değerlerini aşılamayı amaçladı. Öğrenciler, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi ve hediyeler takdim edildi.

Erzincan polisi ilkokulu öğrencileri ile birlikte huzurevinde ulu çınarlarla buluştu.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince çocuklara, büyüklere karşı saygı ve sevgi değerlerini aşılamak, bağlılıklarını güçlendirmek amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte İnönü İlkokulu öğrencileri 100. Yıl Atatürk Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki ulu çınarlarla bir araya geldi. Polis ekipleri öğrencilere ve ulu çınarlara çeşitli hediyeler takdim etti.

Ulu çınarlar gerçekleştirilen etkinlikten memnun olduklarını dile getirdiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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