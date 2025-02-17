Erzincan'da Öğrenci Servisi Sulama Kanalına Düştü: 11 Yaralı
Erzincan'da meydana gelen kazada bir öğrenci servisi sulama kanalına düştü. Kazada 10'u öğrenci, toplamda 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Erzincan'da öğrenci servisi sulama kanalına düştü, 10'u öğrenci 11 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan-Çağlayan kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 S 008 plakalı öğrenci servisi, yol kenarındaki sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve öğrenciler Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa