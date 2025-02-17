Zelenskiy'nin neden reddettiği anlaşıldı! Trump resmen tüm Ukrayna'nın sahibi olmak istemiş

Trump resmen tüm Ukrayna'nın sahibi olmak istiyor
Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var

Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var
İstanbul'da büyük yangın! 20 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul'da büyük yangın! 20 ilçeden itfaiye sevk edildi
Narin Güran cinayetinde 2 tahliye! Cezaevi çıkışında böyle karşılandılar

Narin Güran cinayetinde 2 tahliye! Özgürlüklerine böyle kavuştular

Erzincan'da Öğrenci Servisi Sulama Kanalına Düştü: 11 Yaralı

Erzincan'da Öğrenci Servisi Sulama Kanalına Düştü: 11 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da meydana gelen kazada bir öğrenci servisi sulama kanalına düştü. Kazada 10'u öğrenci, toplamda 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da öğrenci servisi sulama kanalına düştü, 10'u öğrenci 11 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Çağlayan kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 S 008 plakalı öğrenci servisi, yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve öğrenciler Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Narin Güran cinayetinde 2 tahliye! Özgürlüklerine böyle kavuştular
img

Okan Buruk'tan derbinin hakemi için flaş sözler
img

Grevdeki işçilere para yok ama eğlenceye tam gaz devam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP kurultayıyla ilgili bomba itiraf: Delegelere para sağlayan kişi, büyükşehir belediye başkanı

"Delegelere para sağlayan kişi, büyükşehir belediye başkanı"
Attığı gollerin bile önüne geçti: Herkes Osimhen'in bu hareketini tartışıyor

Herkes Osimhen'in bu hareketini tartışıyor
Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Rezillik diz boyu! Kadın yolcu, aracına bindiği taksiciyi evine davet etti

Kadın yolcudan aracına bindiği taksiciye ahlaksız teklif
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.