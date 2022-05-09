Erzincan'da nisan ayında 121 trafik kazasında 66 kişi yaralandı

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da 2022 yılının nisan ayında meydana gelen 121 trafik kazasında hayatını kaybeden olmazken 66 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı nisan ayında meydana gelen trafik kazalarını açıkladı. Buna göre; Erzincan genelinde ocak, şubat, mart ve nisan aylarında meydana gelen toplamda 490 trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken 295 kişi de yaralandı. Nisan ayında meydana gelen trafik kazalarının 48'i yaralamalı olarak kaydedilirken, 73 kaza maddi hasarla sonuçlandı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa