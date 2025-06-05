Erzincan'da Narkotik Suçlarla Mücadele Uygulaması: Suç Haritaları Oluşturuldu

Erzincan'da Narkotik Suçlarla Mücadele Uygulaması: Suç Haritaları Oluşturuldu
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ile suç haritaları oluşturdu. 50 personel ve 1 narkotik köpeği ile gerçekleştirilen denetimlerde 790 şahıs ve 400 araç kontrol edildi, olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından geliştirilen Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulaması kapsamında Erzincan'da ve ilçelerindeki suç haritaları oluşturuldu. Bu kapsamda riskli bölgelerin tespiti ve suçluların yakalanması amacıyla belirlenen mahalle ve sokaklarda uyuşturucu madde kullanımının ve satımının engellenmesine yönelik il merkezi ve ilçelerde 50 personel, 15 araç ve 1 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla uygulamaya gerçekleştirildi.

Uygulamada 30 park, bahçe ile 10 metruk bina kontrol edildi ve toplamda 790 şahıs, 400 araç sorgulandı. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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