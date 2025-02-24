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Erzincan'da Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyeti

Erzincan'da Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyeti
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, üniversitede düzenlenen konser öncesi NarkoNokta faaliyeti gerçekleştirerek vatandaşları bilgilendirdi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince NarkoNokta faaliyeti gerçekleştirildi.

NarkoNokta faaliyetinde ekipler Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser öncesi vatandaşları bilgilendirdi.

Ekiplerce stant açılarak bilgilendirici el broşürü dağıtıldı. Ayrıca vatandaşlara #UYUMA uygulaması anlatılarak telefonlarına kurulum yapmaları sağlandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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