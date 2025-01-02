Üye Girişi
Haberler
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
İYİ Parti'de üst düzey istifa! "Umudum kalmadı" deyip bıraktı
DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Öcalan ile görüşen DEM Parti'den bir kritik ziyaret daha
ABD, DEAŞ'ı yeniden sahaya mı sürdü? Kanlı saldırılar sonrası olay iddia
ABD'yi kana bulayan saldırılarla ilgili bomba iddia
Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
Cenaze törenine damga vuran an

Erzincan'da Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

Erzincan'da Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6,10 gram esrar, 1 gram Metamfetamin ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüphelilere uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem yapıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 6,10 gram esrar, 1 gram Metamfetamin, 1 adet sentetik ecza maddesi ve uyuşturucu madde içmeye yarayan aparatlar ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan C.D., R.K., V.K. ve G.B.'ye "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Davutoğlu'ndan dikkat çeken İmralı çıkışı
img

Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına bıraktılar
img

İngiliz liderden küstah paylaşım! Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
Eski İstihbarat Daire Başkanı gözaltında
Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
Sibel Taşçıoğlu'ndan 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna olay yanıt
Takipçisinin 'Müslüman Noel kutlamaz' yorumuna olay yanıt
Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
İşte Arda'nın yeni takımı
Bahşiş alan kuryeden anlamlı hareket
Bahşiş alan kuryeden duygulandıran hareket
Dev bankalardan çok konuşulacak altın öngörüsü
Dev bankalardan çok konuşulacak altın öngörüsü

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 2 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Zamlı maaş Ocak'ta mı Şubat'ta mı yatar? İnci Taneleri bu akşam var mı? 2 Ocak İnci Taneleri dizisi 29. bölüm yayınlanacak mı? 2025 yemek ücreti ne kadar oldu? 2025 yemek kartı limiti kaç TL? Sabri Uzun kimdir, neden gözaltına alındı? Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un suçu nedir? DEM Parti ve Devlet Bahçeli ne zaman görüşecek? "Tango" kapandı mı, neden girilmiyor? Tango uygulamasına Türkiye'de erişim engeli geldi! Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 2 Ocak 2025 Roblox erişim engelinde son durum! Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, 83. bölümü ne zaman? 3 Ocak Cuma Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı? Bugün kandil mi? Regaip Kandili ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.