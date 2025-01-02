Erzincan'da Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 6,10 gram esrar, 1 gram Metamfetamin, 1 adet sentetik ecza maddesi ve uyuşturucu madde içmeye yarayan aparatlar ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan C.D., R.K., V.K. ve G.B.'ye "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı. - ERZİNCAN