Erzincan'da Narkotik Mücadele Faaliyetlerine 96 Bin Kişi Ulaşıldı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2025 yılı boyunca yürütülen Narkorehber faaliyetleri kapsamında, çeşitli kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri sonucunda 96 bin 939 kişiye bilgilendirme çalışması ulaştırıldı.

Faaliyetlerle, üniversite gençleri ve ailelerinde farkındalık oluşturulması, uyuşturucu suçlarıyla etkin mücadelenin güçlendirilmesi hedeflendi. - ERZİNCAN