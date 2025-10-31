Erzincan'da Narkotik Mücadele Faaliyetlerine 96 Bin Kişi Ulaşıldı
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında 2025 yılı boyunca 96 bin 939 kişiye bilgilendirme çalışmaları ulaştırarak uyuşturucu suçlarına karşı farkındalık oluşturmayı hedefledi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2025 yılı boyunca yürütülen Narkorehber faaliyetleri kapsamında, çeşitli kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri sonucunda 96 bin 939 kişiye bilgilendirme çalışması ulaştırıldı.
Faaliyetlerle, üniversite gençleri ve ailelerinde farkındalık oluşturulması, uyuşturucu suçlarıyla etkin mücadelenin güçlendirilmesi hedeflendi. - ERZİNCAN
