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Erzincan'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

Erzincan'da Müstakil Evde Yangın Çıktı
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Erzincan merkez Güllüce Mahallesinde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Erzincan'da müstakil evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Erzincan merkez Güllüce Mahallesinde akşam saatlerinde bir evden yükselen dumanlar vatandaşlar tarafından fark edilerek itfaiyeye haber verildi.

Kısa sürede çatıyı saran yangına itfaiye ekipleri başka bir eve sirayet etmeden müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü ardından soğutma çalışması yapıldı. Yangında evde maddi hasar oluştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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