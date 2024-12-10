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Erzincan'da Motosikletli Polisler Kaçak Makaron Ele Geçirdi

Erzincan'da Motosikletli Polisler Kaçak Makaron Ele Geçirdi
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araçta 23 bin 700 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirdi. Araçtaki iki kişi, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan araçta yapılan aramada bin 155 klipsli poşet içerisinde yaklaşık 23 bin 700 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Araçta bulunan M.O. ve Ö.M. isimli şahıslar, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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