Erzincan'da Motosikletli Polis Operasyonu: Ruhsatsız Silahlar ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Erzincan'da yapılan motosikletli polis timi operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 135.50 gram uyuşturucu madde ve tarihi bir eser ele geçirildi. 31 şahıs hakkında uyuşturucu kullanma suçundan işlem yapılırken, bir şahsa göçmen kaçakçılığından da ceza verildi.
Erzincan'da Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmada 4 adet ruhsatsız, 3 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince; 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 4 şahıs hakkında 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. 3 adet kurusıkı tabanca ele geçirilerek 3 şahıs hakkında 5729 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.
135,50 gram uyuşturucu madde, 3 parça halinde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ve 88 adet sentetik hap ele geçirildi. 31 şahıs hakkında TCK 191 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma suçundan işlem yapıldı.
1 adet tarihi eser (sikke) ele geçirilerek 1 şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.
1 şahıs hakkında TCK 79 Göçmen Kaçakçılığı suçundan işlem yapılarak 2 yasadışı göçmen sınır dışı edildi. - ERZİNCAN