Erzincan'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı. Yaralı ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaralandı. Edinilen bilgilere göre, 24 ACG 846 plakalı motosiklet, meydandan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya, yere düşerek yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ERZİNCAN