Haberler

Erzincan'da Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı

Erzincan'da Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda bir motosikletin çarptığı yaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erzincan'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı. Yaralı ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaralandı. Edinilen bilgilere göre, 24 ACG 846 plakalı motosiklet, meydandan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya, yere düşerek yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artçılar 12 bini aştı, deprem fırtınası sürüyor: Ölü faylar uyandı

Beşik gibi sallanan ilimiz diken üstünde! Ölü faylar uyandı
Boğazın en pahalısı Beyaz Köşk dördüncü ihalede satıldı

Boğazın en pahalısı satıldı! İşte dudak uçuklatan fiyatı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.